Podrían destruir el túnel que encontró la Patrulla Fronteriza

(NOTICIAS YA).- Las autoridades confirman la existencia de un túnel ubicado en las afueras de la ciudad de Hidalgo.

Este túnel de aproximadamente 25 pies de largo fue descubierto el 5 de enero por la Patrulla Fronteriza del Valle del Río Grande. Este túnel se encuentra en un área que pertenece al departamento de pesca y vida silvestre de Texas.

“Este es por mucho, la forma más difícil de ingresar a los Estados Unidos, no a pie, no nadando, no a carro, autobús o en avión, pero escarbando un túnel debe ser la forma más difícil de ingresar a los Estados Unidos”

Durante sus 16 años trabajando para el distrito de drenaje, Brand dice que jamás había visto algo así. El agrega que la entrada al túnel tiene una medida de 4×4 y que aparentaba ser relativamente nuevo.

“Sabes que es para hacer actos ilegales, ya sea entrada ilegal, o drogas”

Además, el túnel se encontraba del lado americano y se desconoce hasta donde planeaban extenderlo. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad creen que no es la primera vez que se escucha sobre túneles cerca de esta misma ciudad.

Por su parte el jefe de policía de la ciudad de Hidalgo nos comentó que asistieron a la Patrulla Fronteriza tras el descubrimiento y confirmó que estas imágenes fueron mostradas al presidente en su última visita al sur de Texas. Se espera que este túnel sea destruido en los próximos días.