El jugo de fruta que le das a tu hijo puede contener plomo y arsénico

(NOTICIAS YA).- Un estudio que analizó 45 jugos de frutas populares ha arrojado resultados preocupantes, y no solo por el azúcar sino por otros contenidos que pueden ser realmente peligrosos.

Arsénico, cadmio y plomo en altos niveles fue lo que se encontró en muchos de los jugos que le damos diariamente a nuestros hijos, y que en cantidades excesivas pueden resultar riesgosos.

Los inesperados ingredientes fueron descubiertos por Consumer Reports, que probó 45 jugos de frutas de las marcas más populares que se comercializan dirigidas a los niños, quienes consumen estos jugos con regularidad.

Incluso, una encuesta de Consumer Reports reveló que de 30 mil padres, más del 80 por ciento les da jugo a sus hijos de 3 años o menos. Además, el 74 por ciento dijo que sus hijos bebían jugo al menos una vez al día.

La Dra. Jennifer Lowry, quien participó en el estudio y también es directora de salud de Children’s Mercy en Kansas, advirtió que la exposición temprana a estos metales puede afectar el desarrollo de los niños.

La también presidente de la Academia Americana de Pediatría, dijo que los niños que están constantemente expuestos al metal pueden desarrollar riesgos de “coeficiente intelectual reducido, problemas de conducta (como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad), diabetes Tipo 2 y cáncer, entre otros problemas de salud”.

“Cinco de los jugos que probamos representan un riesgo para los adultos de cuatro o más onzas por día, y otros cinco representan un riesgo de ocho o más onzas”, dijo James Dickerson, director científico de CR.

Estos jugos suponen riesgos en dosis pequeñas, y son tan peligrosos para los niños como para los adultos.

En los adultos, la exposición repetida a metales pesados ​​puede aumentar el riesgo de ciertos cánceres y, eventualmente, puede causar problemas cognitivos y reproductivos, destaca ABC Action News.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos, los metales se encuentran en el medio ambiente y son absorbidos por las plantas en su proceso de maduración, particularmente, en aire, agua y suelo.

La FDA ha establecido límites para la cantidad de metal permitida en las bebidas. Por ejemplo. “en cuanto al plomo, ha establecido una pauta para el jugo de 50 ppb, pero CR cree que debería ser mucho menor, según señala el informe.

A continuación ofrecemos un listado de los jugos que deberían limitarse, o incluso evitar del todo:

-Riesgo potencial a 1 taza (8 OZ) + un día:

1.- Gerber White Grape Juice

2.-Gold Emblem (CVS) 100% Apple Juice

3.- Gold Emblem (CVS) 100% Grape Juice

4.- Great Value (Walmart) 100% Juice, AppleRisk to children

5.- Great Value (Walmart) 100% Juice, Cranberry Grape

6.- Juicy Juice 100% Juice, White Grape

7.- R.W. Knudsen Organic Pear 100% Juice

8.- Trader Joe’s Organic Apple Juice

9.- Trader Joe’s Organic Apple Grape Juice

10.- 365 Everyday Value (Whole Foods) Organic 100% Juice, Concord Grape

11.- 365 Everyday Value (Whole Foods) Organic 100% Juice, Grape Cranberry

-Riesgo potencial a 1/2 taza (4 oz) + un día:

1.- Great Value (Walmart) 100% Juice, Cranberry Grape

2.- R.W. Knudsen Organic Just Concord Grape Juice

3.- Trader Joe’s Fresh Pressed Apple Juice, 100% Juice

4.- Welch’s 100% Juice with Antioxidant Superberry

5.- Welch’s 100% Grape Juice, Concord Grape

6.- Welch’s 100% Grape Juice, White Grape

7.- 365 Everyday Value (Whole Foods) Organic 100% Juice, Concord Grape

8.- Juice Boxes/Pouches- Potential Risk at more than one a day :

9.- Juicy Juice 100% Juice, Fruit Punch

10.- Minute Maid 100% Apple Juice

11.- Minute Maid 100% Juice, Fruit Punch

12.- Mott’s 100% Juice, Apple White Grape

13.- Trader Joe’s Joe’s Kids Apple Juice

El objetivo de la prueba era checar los niveles de plomo, cadmio, arsénico inorgánico, mercurio en jugos con sabores de manzana, mezclas de frutas, uva y pera. En general, CR encontró que los metales han disminuido desde su prueba anterior, pero al menos uno de los cuatro metales sigue presente en cada jugo probado.

La mejor manera de abordar el problema en casa es limitar la cantidad de jugo que ellos consumen o buscar sustituirlos.

Es importante evitar darles a los niños menores de 1 año cualquier jugo de fruta. Después de esa edad, las cantidades máximas diarias son: niños de 1 a 3 años, 4 onzas; Niños de 4 a 6 años, 6 onzas; 7 años y mayores, 8 onzas.

Aunque las mejores opciones para los bebés siempre serán la leche materna o formula infantil; para niños mayores agua y leche baja en grasa.