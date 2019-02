Mujer de 19 años arrestada por violar a otra mujer en la India

(NOTICIAS YA).- La policía de Delhi, India, arrestó a una mujer acusada de “violar” a otra mujer, lo cual ha sido registrado como el primer acontecimiento de este tipo en la India después de que la Corte Suprema despenalizara las relaciones del mismo sexo en septiembre del año pasado.

La víctima alegó que su atacante ató un genital masculino artificial en su cintura a través de un cinturón y luego la forzó a tener sexo oral.

La acusada de 19 años, fue arrestada y acusada en virtud de la Sección 377 del Código Penal de la India y las disposición de la ley de Prevención de Trafico Inmoral.

El caso salió a la luz en octubre del año pasado, pero la policía se negó a presentar cargos alegando que una mujer no podía cometer un delito de violación de acuerdo con sus leyes.

Sin embargo, luego de que el Tribunal de la Constitución de la Corte Suprema leyó la Sección 377 del Código Penal de la India, las relaciones sexuales entre personas ya son una ofensa, aunque el aspecto del consentimiento sigue siendo un tema discutible.

De acuerdo a los reportes, la víctima había llegado desde Delhi de un estado al este de la India para trabajar cuando conoció a personas que supuestamente iban a invertir en un negocio con ella.

La victima alega que su su atacante y otras dos personas supuestamente la violaron y la sometieron a repetidas agresiones sexuales y físicas, además de grabar un video obsceno para chantajearla.

“Primero me obligaron a tener sexo con ellos. Luego se convirtió en un asunto de pandillas. Pronto me enviaron a servir a clientes y la mujer acusada siempre estaba en el apartamento. A menudo intentaba acercarse a mí y cuando me negaba, me golpeaba”, dijo la víctima.