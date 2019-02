Papa Francisco admite abusos sexuales contra monjas por parte del clero

(NOTICIAS YA).- El papa Francisco admitió por primera vez, y públicamente, que sacerdotes y obispos han abusado sexualmente de monjas; asimismo expresó su compromiso para enfrentar el problema dentro de la Iglesia Católica.

En su vuelo de regreso de Emiratos Árabes Unidos se le preguntó acerca de varios informes de abusos en contra de monjas, antes de una cumbre en la que se discutirá el tema, entre los días 21 y 24 de febrero.

“Es cierto, en la iglesia también ha habido algunos clérigos… incluso ha habido sacerdotes e incluso obispos que han hecho lo que dices y creo que todavía está ocurriendo”, respondió el papa ante los periodistas.

“¿Se debería hacer algo más? Sí. ¿Tenemos la voluntad? Sí”, fue como el sumo pontífice continuó su respuesta, asegurando que ya han comenzado el camino para eso.

El papa Francisco luego contó una historia de cómo su antecesor, el papa Benedicto XVI, disolvió una congregación francesa en la que las monjas fueron sometidas a abusos. Agregó, que el sometimiento había tenido lugar “incluso hasta el punto de la esclavitud sexual por parte de los clérigos y el fundador”, detalla CNN.

En los últimos años, grupos de monjas alrededor del mundo han alzado su voz para denunciar los abusos por parte de sacerdotes. Hay reportes en India, África, Italia, Europa y América del Sur.

De acuerdo con The New York Times, la semana pasada una revista del Vaticano reveló incluso casos en que monjas han tenido que abortar o dar a luz a hijos de sacerdotes. Sin embargo, el papa no abordó el tema hasta que fue cuestionado este martes.

Un investigación de la AP expuso en 2018 que los abusos sexuales se han cometido a lo largo de los años, muchos siendo protegidos por la misma iglesia, y alrededor del mundo; desde Chile hasta Italia.

Impulsadas por el movimiento #MeToo, varias monjas decidieron romper el silencio y exponer los abusos a los que son sometidas por los sacerdotes y obispos, y que se veían obligadas a ocultar por vergüenza y una cultura de “discreción” por parte de la iglesia.

Alrededor de media docena de monjas de una pequeña congregación religiosa de Chile decidió exponer la situación en julio de 2018, haciendo públicos los abusos que han sufrido por parte de los sacerdotes y que sus superiores no quisieron hacer nada al respecto.

Lo mismo ocurrió en India y en África. Sin embargo, el año pasado el Vaticano declinó hacer comentarios sobre el controversial tema, ni siquiera para decir si estaban tomando medidas para castigar a los sacerdotes acusados.

