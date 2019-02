Hombres planificaban vía texto violar a niña de 3 años en Volusia

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado Volusia (OACV) arrestaron a dos hombres que planificaban a través de mensaje de texto violar a una niña de tres años.

Bejamin Worster fue arrestado en enero por cargos de actos lascivos y 21 cargos por posesión de pornografía infantil. Mientras que Lafe Best fue arrestado la noche del martes y no se le dio derecho a fianza. Ambos son amigos y pareja sexual, informó la OACV.

VIDEO: Buscan a hispana que atropelló a anciana y huyó de la escena

La madre y la niña se habían mudado al apartamento de Worster en Hand Avenue en Ormond Beach en diciembre.

La niña le llegó a notificar a su madre que Worster la había tocado en su vagina.

El 17 de diciembre, Worster fue llevado al hospital por una aparente sobredosis y la madre encontró el teléfono en la cama del hombre. Es entonces que descubre los mensajes de texto con Best y como iban planificando el plan para violar a su niña.

Entre los mensajes enviados Worster le dice a Best que estaba realizando una búsqueda cosas (en un buscador anónimo) que hicieran que un niño estuviese insconsciente, pero de manera segura. Mientras que Best le comentó que su madre drogadicta tal vez no llegara un día con la renta y tal vez le daba a su hija como pago.

LEE: Director de escuela cristiana en condado Polk abusó de estudiante

Worster también le comentó que le enviaría fotos para que tuviese una idea y el otro le contesta que las espra con ansias para entonces poder imaginar bien las cosas que podría hacerle.

Hasta comentaron que les gustaría que la menor los viera en un acto sexualn para que a la niña le diera curiosidad.

Al momento del arresto de Best, éste vivía con dos personas que tenía un niño de 20 meses. Al momento no se cree que el infante haya sido víctima de Best.

La investigación continúa su curso.

VIDEO RELACIONADO: