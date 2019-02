Inician pruebas de Metro para llegar hasta el aeropuerto Dulles

(NOTICIAS YA).- Este miércoles en la noche iniciarán las pruebas de Metro para que los usuarios puedan llegar hasta el aeropuerto Dulles y un poco más allá del sitio, dijeron los funcionarios de WMATA.

Se trata de la fase 2 de la extensión de la Línea de Plata, que recorrerá Ashburn, el Aeropuerto Dulles y el Centro de la Ciudad de Reston, Virginia.

Actualmente la línea de Metro no se utiliza porque están en fase de construcción y alguna de las vías existentes están oxidadas al no ser utilizadas por la lluvia, nieve y no tener un tratamiento adecuado.