Dan a conocer la razón por la que se tiró del puente con su hijo

(NOTICIAS YA).- Nuevos detalles en el caso que estremeció a Colombia y al mundo entero tras ver el terrible video donde Jessy Paola Moreno Cruz abrazada de su hijo May Nicolás, de 10 años, se tira de un puente.

En conferencia de prensa, Guillermo Alfonso Jaramillo, presidente municipal de Ibagué, dio a conocer las supuesta razón por la que se suicidó y asesinó a su hijo.

Según las declaraciones se debe a las deudas. Jessy Paola solo trabajaba vendiendo por catálogo y atravesaba por una mala racha de dinero. La mujer se involucró en lo que llaman el “gota a gota” que está afectando a mucha gente en Colombia.

El alcalde asegura que otro caso reciente de suicidio también fue por un caso similar donde se endeudan aún más y son extorsionados.

“El gota a gota se convirtió en una situación terrible, porque no solamente extorsiona a la gente, no solamente le roba todo su trabajo, no solamente lo intimida, lo chantajea, lo amenaza de muerte, e inclusive termina haciéndole daño o costándole la vida a la persona que tiene esos préstamos. Entonces esta señora madre soltera desafortunadamente estaba desesperada ante la presión por estas deudas, y pues tenemos este horrible problema que se nos acaba de presentar”, agregó el alcalde.

Este método de gota a gota se descubrió en la Ciudad de mexica donde se enfocan en colonias donde existe más necesidad. En este lugar descubrieron que los organizadores son extranjeros, principalmente colombianos.

Policías, equipos de emergencia, amigos, familiares y testigos intentan evitar el suicidio de una mujer abrazada de su hijo. Las impactantes imágenes llegan desde un puente de la Variante de Ibagué, en Tolima.

En el puente de una altura de 100 metros se encontraba Jessy Paola Moreno Cruz, de 30 años, abrazada de su hijo May Nicolas Ceballo Moreno, de 10 años.

Mientras le gritan, “Paola, por favor, no se lance. ¡Hágalo por el niño!”, policías intentan evitar que se lance. Tras intentar ayudarla por más de media hora, se lanzó con el menor a pesar de que él también le imploraba que no lo hiciera.

En medio de gritos, el llanto de los policías y presentes fue inevitable.

Un periodista logró transmitir el video conmovedor donde hasta un policía termina de rodillas. Estaremos al pendiente de las investigaciones de este trágico suceso.

