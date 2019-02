Niño de 13 se suicida tras meses de ser acosado en el autobús escolar

(NOTICIAS YA).- Un niño de Michigan se suicidó tras meses de sufrir un constante y tormentoso acoso por parte de sus compañeros en el autobús escolar, sin que las autoridades educativas intervinieran.

Michael Martin, de 13 años, era un estudiante de octavo grado en Everett High School, pero sus preocupaciones no eran las de cualquier adolescente, él fue intimidado hasta el punto de desear morir.

El pasado 25 de enero murió en un hospital, tras dos días de esfuerzos por salvarle la vida luego su intento de suicidio.

El niño decidió quitarse la vida en su casa, en Lansing, según cuenta su madre Joanna Wohlfert.

Michael recibía todo tipo de burlas cuando abordaba el autobús escolar. Sus compañeros de escuela usaban su peso y el hecho de que utilizaba anteojos para atormentarlo diariamente.

LEE: La delgada línea entre el bullying y el suicidio

Joanna asegura que el acoso fue a tal nivel que su hijo perdió 33 días de clases desde septiembre pasado por la intimidación de sus compañeros, detalla el Lansing State Journal.

El niño no solía faltar a clases, su madre asegura que amaba la escuela, pero tras iniciar el acoso no iba a menos que ella estuviera en casa para asegurarse de que él abordara el autobús.

El tema llegó a las autoridades escolares desde entonces, la madre del niño asegura que notificó al Distrito Escolar de Lansing y a la compañía de autobuses que atiende al distrito, Dean Transportation, pero ninguna de las partes investigó el acoso escolar.

La situación no fue atendida y no se detuvo hasta la muerte de Michael. No está claro cómo fue que el niño atentó contra su vida.

“Sé que algunas escuelas están abrumadas por los niños, pero si tienes un padre que te está contactando y está tratando de obtener ayuda para su hijo, ¿por qué no volverías? ¿Por qué no harías algo? Estaba pasando por un momento oscuro y a nadie le importaba. Nadie le prestó atención”, lamentó la mujer al diario local.

LEE: Niña se suicida tras luchar contra depresión y pedir ayuda a su madre

Bob Kolt, portavoz del Distrito Escolar de Lansing, dijo el viernes pasado que el personal de la escuela respondió adecuadamente a las alertas de intimidación de la madre del niño.

Además, destacó que al momento no pueden dar más declaraciones respecto al caso porque el distrito está investigando. La Policía de Lansing también ha iniciado una investigación sobre la intimidación que habría llevado al niño a la muerte.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) considera el acoso escolar y el suicidio como problemas graves de salud. El primer factor conlleva problemas negativos y duraderos en la salud mental, y el bienestar general, de niños y jóvenes, lo cual podría derivar en el segundo punto.

FOTOS: Modelo infantil se suicida a los 14 años, víctima de bullying

El CDC destacó en un estudio realizado en 2014 que el comportamiento intimidatorio y el suicida están estrechamente relacionados. Incluso, en los últimos años han destacado casos de niños que optaron por suicidarse.

Si tu o alguien que conoces está luchando contra pensamientos suicidas, puedes llamar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio de los Estados Unidos al 1-800-273 TALK (8255), 24 horas del día, 7 días de la semana, o chatear en línea. Para atención en español, también las 24 horas, puedes marcar al 1 888 628 9454.

También puedes enviar mensajes de texto a Crisis Text Line marcando el 741741. Crisis Text Line también proporciona asistencia confidencial gratuita las 24 horas del día, 7 días de la semana.

VIDEO RELACIONADO: