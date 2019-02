“Soy licenciada como te lo prometí”: Viral foto en la tumba de su mamá

(NOTICIAS YA).- Sara Montero, de Nayarit, se viralizó en redes sociales tras publicar una foto donde se ve con su toga y su birrete junto a la tumba de su madre.

“Aquí estoy MAMÁ tal y como te lo prometí aquel día que te vi por última vez, “GRADUADA DE LICENCIADA EN DERECHO” te acuerdas?”.

Así comienza la publicación viral donde Sara cuenta que ese día tan triste cuando enterró a su madre, le prometió que continuaría y le echaría más ganas por sus hermanas.

La foto se tomó antes de ir a su graduación para compartir la gran alegría de haber logrado ser una licenciada en derecho.

Su foto fue tan viral que decidió contar su impactante historia que sirve de ejemplo de superación.

Una de las hermanas de Sara fue diagnosticada con leucemia así que su madre hizo todo por pagar el tratamiento por lo que no tuvo para pagar la renta por un año. Un día, la dueña de la casa que tenían en Estados Unidos ya no las dejó entrar y no les permitió agarrar sus pertenencias por lo que terminaron viviendo en la casa de sus abuelitos sin nada.

Gracias a buenas personas, lograron rentar otra casa y hasta les regalaron ropa y muebles. Sin embargo, Sara dice que llegó el peor día de su vida, el 24 de junio.

Ese día salió del seguro donde la oncóloga le dijo que su hermana ya se iba a morir.

“Mamá salió llorando muy feo del hospital, nos fuimos a casa ella estaba desesperada, llegamos y se encerró, y nos dijo que nos fuéramos a jugar con Leslie (una vecina) nos fuimos a jugar ahí a un lado ya no supe nada… “eso me contó mi hermana Dany”. Después sale el esposo de mi mamá entró al cuarto donde ella estaba según dormida”.

Fue en ese momento que encontraron a su madre sin vida. La depresión la llevó al suicidio.

Ya en el funeral decidió prometerle a su madre que sería licenciada en derecho para terminar con las injusticias como la que pasó en Estados Unidos.

Después de entrar a la universidad, a los meses murió su hermanita que tenía leucemia.

Su historia la deja marcada en Facebook y termina con un mensaje para todos, “y aquí está mi historia amigos, soy Sara quien a pesar de las circunstancias lo logró, y ahora tengo a mi hija, a mi hermana de seis años, y amos abuelos que tanto amooooooo para mí son mis padres”.

