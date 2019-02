Joven quiere demandar a sus padres por concebirlo sin su consentimiento

(NOTICIAS YA).- Un hombre de 27 años planifica demandar a sus padres por haberlo traído al mundo sin su consentimiento.

Raphael Samuel de Mumbai, quien se identifica como anti-natalista, dice que se le debe pagar de por vida por no haberle preguntado si quería nacer, reportó BBC News.

El término anti-analista se refiere a la ideología en que la vida está llena de miseria y las personas deben parar de procrearse.

“Yo era un niño normal. Un día me sentí muy frustrado y no quería ir a la escuela, pero mis padres seguían pidiéndome que fuera. Así que les pregunté: ‘¿Por qué me tuviste?’ Mi papá no tuvo respuesta. Creo que si él hubiera sido capaz de responder, tal vez no pensaría de esta manera “, dijo Samuel a BBC.

El joven, quien reconoció que sería imposible obtener el consentimiento de un ser humano inconsciente, aún no ha encontrado un abogado que lleve su caso.

Por otra parte, sus padres son abogados. .

Aunque el hombre está consciente de que tal vez un juez no escuchará su caso, él quiere demandar para presentar su punto de vista, reportó BBC.

El hombre compartió un mensaje en su cuenta de Facebook, donde supuestamente es de parte de su madre.

La mujer dice que admira a su hijo y que si presenta una explicación racional a la situación aceptará su culpa.

