Veteranos demandan al condado de Webb, exigen un museo

(NOTICIAS YA).- Una demanda contra el condado de Webb y la cuidad de Laredo fue descartado. La demanda fue puesta por un grupo de veteranos sobre la construcción de un museo de veteranos después de que el condado de Webb y la cuidad de Laredo llegaron a un acuerdo de construir el museo en el edificio Farias.

Desde que se firmó el acuerdo en el año 2010, no se ha hecho movimiento en la construcción del museo por lo que los veteranos hicieron la demanda, pero la juez Mónica Notzon la desechó diciendo que los veteranos no tenían la jurisdicción ya que ellos no eran parte del acuerdo.