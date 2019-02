Desde Laredo se manifiestan contra Muro en la visita de Trump a Texas

(NOTICIAS YA).- Las organizaciones Move Texas y la alianza de inmigrantes de Laredo dicen que de construirse un muro fronterizo, ellos mismos la destruirán.

Representantes de estas entidades dicen estar unidos con la cuidad de El Paso para protestar contra la construcción del muro, esto después de que el presidente Donald Trump afirmó en su discurso del Estado de la Unión que el crimen en el paso bajo después de que se construyó un muro fronterizo.

“Igualmente, decir que aquí en Laredo la cuidad también es segura los inmigrantes que habitan aquí son parte de la razón que Laredo está lleno de cultura es vibrante es lo que le da vida a esta comunidad*

Varias personas dijeron estar encontrar de la construcción del muro, por lo que enviaron un comunicado al congreso de ”no apoyar la construcción sobre ello” para el cual el presiente Trump está pidiendo 5 mil millones de dólares. Líderes de las organizaciones aseguran que el muro envía un mensaje de racismo y división

LEE: 2 cantantes llegaron a los Grammy vestidos en apoyo al muro de Trump

“Y eso no es lo que se trata en este país y no es el mensaje que queremos enviar a las personas estamos sugiriendo a los representantes del estado que se aprueben fondos esto después de que su voto sea no porque en verdad no tiene efecto en la cuidad no ayuda para nada”

Otros dicen que para lo único que servirá el muro, es para destruir la belleza de nuestra cuidad

“Nuestros negocios van a ser los que van a romper para hacer lugar para este muro nuestro ecosistema va ser destruido por este muro”