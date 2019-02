Una frontera se abre para que niños haitianos puedan ir a la escuela

(NOTICIAS YA).- República Dominicana sostiene que la educación es un derecho universal y por eso, este país del caribe abre su frontera diariamente para que decenas de niños haitianos la crucen para ir a la escuela. Así rompen los esquemas de otros países que se preguntan si sus ciudadanos estarían dispuestos a pagar con sus impuestos la educación de niños extranjeros.

La periodista Anyi Lizardo de CNN fue testigo de este intercambio en la ciudad fronteriza de Daja-Bón. Por ahora el gobierno dominicano parece estar dispuesto a seguir pagando por la educación de los pequeños extranjeros, sin importar su estatus migratorio.

Son dotados además de uniformes y materiales didácticos.

Carls Junior, así se llama uno de los niños haitianos que pasan el puente fronterizo para estudiar, tiene 12 años y cursa el primero de secundaria en Dajabón, provincia ubicada en la frontera noroeste con Haití.

LEE: Inmigrante haitiano publica libro sobre su travesía a la frontera

Su padre lo acompaña en las mañanas desde Juana Méndez, el poblado más cercano a la frontera.

Carls dice que “Si yo estudio allá, voy a tener más dificultades para venir aquí y para venir a estudiar, casi toda mi familia estudia aquí. Mi papá me dice que la educación de aquí es mejor que la de allá“.

Por su parte, el padre del niño, Caleb Carls Fleurimond explica que “la educación dominicana es una educación teórica y práctica y las oportunidades se presentan y hay más estabilidad y eso se anima uno a aprovecharlo”.

Según el Ministerio de Educación, los niños haitianos son admitidos gracias a una disposición que establece que se debe garantizar la educación a todo estudiante, sin importar el estatus migratorio o nacionalidad.

Neouli Zidor es una niña que también espera en las mañanas a que los agentes de las fuerzas armadas de República Dominicana abran la puerta, para poder asistir a la escuela. “Yo me levanto a las 5 de la mañana para poder prepararme y venir aquí, puedo caminar como 10 a 11 kilómetros y a veces cuando no abren temprano si tú no tienes dinero para pagar taxi, bueno tú tienes que coger a pie y a veces tú llegas cansado y todo aquí”.

Según las autoridades de educación en la región, para ingresar a la universidad los estudiantes haitianos solo deben cumplir con las documentaciones requeridas por las altas casas de estudios, estas no incluyen ciudadanía ni residencia.

María Sorabia, directora del Distrito estudiantil Dajabón: “ellos tienen igualdad de derechos que tienen los estudiantes dominicanos. Nosotros recibimos del Ministerio de Educación que nosotros tenemos que aceptar, o sea que tenemos que trabajar con la inclusión y tenemos que aceptar a todo el que tenga derecho a la educación. No se le puede negar la educación a nadie, eso es lo que estamos haciendo”.

Según datos del distrito estudiantil, 569 niños haitianos estudian en la privincia Dajabón.

Para el rubro de alimentación, el gobierno de Santo Domingo invierte 10 mil dólares al mes por esta cantidad de estudiantes haitianos.

*** Con información de CNN

Mientras en Estados Unidos, los jóvenes que llegaron en la infancia, sin documentos, luchan por conservar su permiso migratorio para estudiar bajo el programa de Acción Diferida, con el que muchos trabajan y aportan a la economía, a pesar de las intenciones del presidente Donald Trump por eliminarlo.