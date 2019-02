Alerta alimentaria por peligrosas bacterias en lácteos no pasteurizados

(NOTICIAS YA).-Funcionarios federales dicen que algunos consumidores han estado expuestos a peligrosas bacterias resistentes a los medicamentos.

En una alerta de seguridad alimentaria a nivel nacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), advirtieron sobre cualquier producto lácteo de la Granja de Biodiversidad de Miller en Pennsylvania.

“Las personas que consumieron leche cruda o productos lácteos crudos de esta granja lechera desde enero de 2016 pueden haber estado expuestas y deben hablar con su médico”, dice la alerta.

“Una vaca dio resultado positivo para RB51 y ha sido eliminada del hato de ordeño”, revelaron.

Aunque es ilegal vender leche sin pasteurizar a través de las líneas estatales, un número desconocido de personas en 19 estados han estado expuestas a la bacteria Brucella por el consumo de la leche cruda de dicha granja, de acuerdo con información de Food Safety News.

Funcionarios de salud pública confirmaron casos de enfermedad por el consumo de estos lácteos:

Un caso de brucelosis resistente a los antibióticos de la cepa específica RB51 en un Paciente de Nueva York.

en un Paciente de Nueva York. Otros dos casos de brucelosis en octubre de 2017 en Nueva Jersey y en agosto de 2017 en Texas.

y Tres casos confirmados en Nueva York y Texas significan que cientos de otras personas han estado potencialmente expuestas al RB51.

La alerta de los CDC no informó cómo la leche no pasteurizada había sido transportada o vendida ilegalmente a través de los límites estatales en los 19 estados: Alabama, California, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del Sur y Virginia.

La cepa de brote de Brucella (RB51) es resistente a la rifampicina, uno de los antibióticos que se suele utilizar para prevenir o tratar la brucelosis.

Funcionarios de salud insta a las personas que consumieron productos lácteos no pasteurizados elaborados a observar los síntomas de infección.

Los síntomas iniciales de la brucelosis pueden incluir: fiebre, sudoración, pérdida de apetito, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular y articular, y complicaciones potencialmente más graves.

El peligro es mayor para niños y embarazadas, pues las infecciones por Brucella pueden provocar abortos espontáneos.

Quienes están infectados y no reciben tratamiento pueden desarrollar complicaciones más graves como artritis, problemas del corazón, agrandamiento del bazo o hígado; y en casos más severos, meningitis.

Incluso si consumiste estos productos lácteos no pasteurizados de esta u otra lechería y no has desarrollado síntomas de la infección por Brucella, debes acudir al médico de inmediato, advierten los CDC.