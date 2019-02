Cubano crea arte en las calles de Orlando a pesar de su discapacidad

(NOTICIAS YA).- Su discapacidad no es un obstáculo, su talento, no tiene límites y su arte, no tiene precio.

Esta es la historia de Enrique Hernández de 40 años, un artista de origen cubano que ahora vive en Orlando y que califica su trabajo como “Selfismo”, palabra creada de “myself” en inglés y de “yo mismo” en español.

A pesar haber perdido parte de su brazo izquierdo a los 17 años en Cuba, para Hernández eso no es impedimento para hacer lo que más lo apasiona.

Hernández cuenta el momento cuando perdió su brazo, una pelea tan solo porque otro muchacho le había quitado una gorra. Empezaron a pelear, sin darse cuenta que el otro adolescente tenía un sable.

“Todo por una gorra, todo por una gorra”, dijo a Noticias Ya.

Hernández dijo que él estuvo muchos años tratando de siempre esconder, su mano, y que buscaba cualquier excusa para que nadie se la viera. Pero todo cambió cuando encontró la felicidad pintando.

“En la pintura encontré una forma de no sentirme más inútil y más perdido en la vida, la pasión en el ser humano es digamos que es imprescindible”, añadió Hernández. “Mi arte es la inspiración de mI vida definitivamente, es mi forma de expresar mis experiencias y esta es la forma que yo me puedo explicar”.

Si deseas conocer el arte de Hernández lo puedes encontrar en Downtown Orlando, específicamente en la avenida Orange, la calle Pine y en el parque de Lake Eola.