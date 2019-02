VIDEO: Vio a su ex con otra chica y la atropelló

(NOTICIAS YA).-Una mujer de Carolina del Norte atropelló a una chica que caminaba con su exnovio y huyó.

De acuerdo con información del portal de noticias abc 7, la sospechosa fue captada por una cámara de vigilancia atacando a la víctima la semana pasada en Wilmington.

Pero hasta ahora la policía no ha podido encontrarla.

Courtnay Danielle Lawrence, de 22 años, se enfrenta a una serie de cargos por asalto con un arma mortal, las lesiones y por huir de la escena. El dramático momento fue captado en video:

Lawrence fue identificada después de que se publicara una foto de ella junto a su auto dañado en las redes sociales.

Los investigadores dijeron que evidentemente no se trató de un accidente y Lawrence arrolló a la mujer que caminaba con su expareja sentimental, indicó el medio de noticias.

La víctima, Christina Benson recordó: “Levanté mis manos justo a tiempo”.

“Si hubiera golpeado ese concreto sin tenerlas allí, no sé si estaría aquí”, expresó.

Mientras caminaba por la calle con su vecino, Benson dijo que escuchó un fuerte golpe y lo siguiente que supo fue que estaba encima de un auto y a punto de caer al suelo.

“Bajé sobre mi hombro y me rompí un lado de la cabeza”, dijo. “Pero como mi mano estaba allí, no tuvo un impacto total, gracias a Dios”.

Benson dice que la colisión no fue un accidente, sobre todo porque la conductora abandonó la escena y luego regresó.

“Pensé, seguro, que esta persona diría: ‘Oh, Dios mío, perdí el control. Lo siento mucho, no quise golpearte. Esto parece una locura. ¿Puedo ayudarte?’ No. No. Se detuvo a mi lado, pisó los frenos y dijo: ‘¿A dónde fue?’ y yo estaba como, ‘No lo sé “.

La desafortunada mujer dijo que no tenía idea de quién era la persona que conducía:

“Nunca la había visto antes. Pero nunca olvidaré su cara”, dijo.

Courtnay Lawrence es prófuga de la justicia y las autoridades locales están ofreciendo una recompensa de $ 5,000 por información que los lleve a encontrarla, informó la fuente.