6 estados donde puedes demandar a quien interfiera en tu matrimonio

(NOTICIAS YA).- En algunos estados de Estados Unidos puedes demandar a quien interfiera en tu matrimonio feliz, aseguran abogados.

Carolina del Norte es uno de los estados donde un cónyuge puede demandar a la tercera parte que rompió su matrimonio.

Esta es una realidad para las parejas cuyos matrimonios no son felices para siempre.

Según información de First Coast News, la abogada de derecho de familia Jessica Culver explicó que “esto es lo que Carolina del Norte llama una acción de bálsamo para el corazón”.

“Entonces, si un tercero se ha insertado en su matrimonio de alguna manera y destruyó el amor y el afecto en su matrimonio, hay un remedio disponible”, explicó.

De acuerdo con WFMY News 2, los abogados Culver y J. Scott Smith explicaron que, se ven aproximadamente 200 casos de alienación del afecto presentados en Carolina del Norte cada año.

Técnicamente, un esposo o esposa puede demandar a cualquier persona que crea que rompió su matrimonio feliz.

A esto se le llama ‘alienación del afecto’ y es un agravio o un acto ilícito.

“Algunos abogados lo llaman una suegra, porque de hecho, puede estorbar”, reconoció Culver.

Aun así, el acusador debe probar, a través de la evidencia, que el tercero interfirió.

Sin embargo, en la mayoría de los casos potenciales, el pago o la falta del mismo podrían no valer el trauma y desgaste del juicio, agregó la fuente

Citando al medio de noticias, estos son los lugares que permiten la alienación del afecto:

Carolina del Norte

Mississippi

Dakota del Sur

Nuevo México

Utah

Hawái

Puerto Rico

El origen es controvertido, pues se remonta a los días de dote de la antigua ley inglesa.

Carolina del Norte lo reconoció por primera vez en Barbee contra Armstead en 1849. En 1868, el estado aprobó la Ley de propiedad de mujeres casadas, lo que también permite a las mujeres demandar.

Un caso del condado de Forsyth 2017 llegó a los titulares nacionales. El cliente de Smith demandó a un médico local por tener un romance con su esposa. Smith ganó, y su cliente recibió un pago no revelado, pero el caso fue ante el Tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte.

“Es cierto, el dinero no puede arreglar un corazón roto, pero … este es el sistema de justicia civil, y la única recompensa, a veces, es el dinero. No puede retroceder en el tiempo y voltear una máquina del tiempo y di: ‘Ok, no voy a hacer esto’ “, argumentó el abogado.