En 90 días podrían reubicar albergue para migrantes en McAllen

(NOTICIAS YA).- Usando una sorpresiva entrada, el alcalde de McAllen inició su informe anual sobre la situación de la ciudad. Entre los temas que Jim Darling discutió, está el futuro del albergue de Caridades Católicas en esa ciudad.

Como por arte de magia, el alcalde se presentó en su informe anual de actividades. Durante su discurso habló sobre la seguridad en la frontera y garantizó a la hermana Pimentel ayuda para buscar una nueva ubicación para el albergue de Caridades Católicas en McAllen, Texas.

“Yo no vivo en esa colonia, no voy a juzgar a esas personas, pero yo he visitado el centro y esas personas no están aquí para hacer eses tipo de actividad, ellos están aquí para irse después con sus familias y amigos”, comentó el alcalde de McAllen: Jim Darling

El comisionado Omar Quintanilla explicó la razón para oponerse a que el centro que ayuda a los inmigrantes continúe en esa ubicación, debido a que vecinos se han quejado.

“Porque está cerca de una escuela, de muchos que viven ahí y preferiría que ese edificio, que el centro quede en otro lugar”, comentó Omar Quintanilla comisionado distrito #3

“Todos tienen el derecho para expresar lo que sienten y lo lamento mucho porque creo que si hubiéramos hablado, hubiéramos visto la manera de que no tuvieran ese miedo porque es una de mis prioridades de la comunidad no nada más de un grupo sino de todos”, explicó la hermana Pimentel, directora del centro Caridades Católicas

La hermana Pimentel reitera que el albergue es temporal para las familias inmigrantes: “es siempre rápidamente ayudar a las familias a recibir el cuidado que necesitan y ayudarlos a salir para donde van, vienen de paso, están un par de horas eso es todo”, dijo.

De acuerdo a los comisionados tendrán 90 días para buscar una solución.