VIDEO: Arrestan a hombre por tener al menos cuatro esposas

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Maine está tras las rejas pues las autoridades descubrieron que tiene, por lo menos, cuatro esposas.

De acuerdo con New York Post, Michael Middleton, de 43 años, tiene matrimonios en los estados de Nuevo Hampshire, Alabama, Georgia y Kentucky.

VIDEO: Acusan a bombero de tener varias esposas, todas lo descubren

El sujeto, apodado “Cupido del Caos” por la Oficina del Alguacil del Condado de Franklin, fue detenido en la casa de sus suegros en Columbus, Ohio.

Middleton fue detenido tras no presentarse ante la corte de Nuevo Hampshire un día antes para enfrentar un cargo de bigamia. Sin embargo, el término correcto sería poligamia, pues las autoridades saben que tiene al menos cuatro esposas, aunque podrían ser más.

Cuando fue arrestado, la policía estaba enterada de tres esposas, pero una cuarta mujer, Ashley Climer, apareció el lunes y dijo que fue engañada por el sujeto para casarse con él.

“Me da asco. Me duele. No sé cómo pudo decir que me amaba y mentirme a la cara por tres años”, expresó la mujer de 25 años, quien padece una discapacidad del desarrollo.

Climer se casó con Middleton en abril de 2016 en Kentucky tras conocerse a través de Facebook. La pareja tuvo un bebé un año después, pero el padre falsificó la firma de su esposa y lo dio en adopción en Missouri.

Por otro lado, en Nuevo Hampshire, Middleton está casado con Alicia Grant. La mujer asegura que tras conocerse en un sitio de citas, el hombre insistió en que se casaran. Luego, le robó 20 mil dólares bajo engaños.

“Le compré un Camaro Z28 y ropa”, asegura Grant, quien vio por última vez a su marido en noviembre de 2013, cuando este fue arrestado por violencia doméstica.