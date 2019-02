VIDEO: Disney congela de emoción a los fanáticos con avance de Frozen 2

(NOTICIAS YA).- Seis años después de que “Frozen” se convirtiera en una de las películas más taquilleras de la historia, Disney entrega el primer avance de la secuela de esta aventura congelada.

El primer vistazo a la nueva película animada muestra a la reina Elsa (con la voz de Idina Menzel) hundiéndose en un océano oscuro mientras trata de convertirlo en hielo.

Los personajes favoritos de los fanáticos están de vuelta: la princesa Anna (Kristen Bell), Olaf (Josh Gad), Kristoff (Jonathan Groff) y Sven el reno, entre otros.

“Frozen 2” tiene la difícil labor de seguir a una de las películas más exitosas de la historia. La cinta original de 2013 fue un fenómeno global y ganó más de mil 200 millones de dólares en la taquilla mundial.

La película también ganó dos premios Óscar, incluyendo el de “Mejor película animada”.

Su también exitosa banda sonora, liderada por el contagioso tema “Let It Go”, vendió más de 3 millones de copias en el verano de 2014.

Asimismo, la película inspiró un espectáculo de Broadway y una atracción dentro del parque temático Disney World.

“Frozen 2” llega a los cines el próximo 22 de noviembre.

*Con información de CNN Wire