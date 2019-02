Aseguran que edificio anexo a Centro de Detención GEO opera ilegalmente

(NOTICIAS YA).- La semana pasada se informó sobre la expansión de una nueva instalación conectada al Centro de Detención GEO de Aurora, donde son detenidos cientos de inmigrantes indocumentados del área de Colorado y Wyoming.

Este jueves, se dio a conocer a través de un comunicado de grupo Novo Legal, que el edificio anexo al centro de detención no está operando legalmente ya que no cuenta con los permisos necesarios.

Según el comunicado, el edificio conocido como “Aurora South”, se abrió en secreto el mes pasado con suficiente espacio para albergar a más de 400 personas.

También agrega que documentos obtenidos por Novo Legal, muestran que la instalación ha estado operando sin licencias comerciales requeridas y posiblemente sin haber completado todas las inspecciones de seguridad y salud necesarias.

De acuerdo a la ley, todos los negocios dentro de la ciudad de Aurora requieren una licencia comercial para el lugar donde se va operar la empresa. Según los documentos, el edificio de “Aurora South” fue autorizado por una empresa de transporte en el 2018, pero nunca obtuvo una licencia como un centro de detención.

Novo Legal dice que los detenidos en Aurora South no tienen acceso telefónico y no pueden contactar a sus seres queridos o abogados. También se cree que no hay una cocina o unidad médica por lo que las comidas y medicamentos son transportados desde otro lugar.

El comunicado indica que es posible que la instalación no tenga el equipo requerido para una emergencia.

Aurora South es propiedad y está operada por el grupo GEO Inc., la misma corporación con fines de lucro que ejecuta el Centro de Procesamiento de Aurora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).