Se hizo un piercing en la nariz y la dejó parapléjica

(NOTICIAS YA).-Una joven de 21 años se pone un arete en la nariz y termina en silla de ruedas. La historia de Layane Días llega desde la capital de Brasil.

En verano del 2018, Días comenzó a experimentar un dolor insoportable, según le contó a BBC News.

Después del dolor, a las semanas, no podía sentir las piernas y con el paso de los días no tenía movimiento del pecho para abajo.

Después de varios diagnósticos lograron detectarle, “Staphylococcus aureus”, una bacteria que entró tras una infección en la sangre. “El médico me preguntó si había tenido alguna herida en la nariz o algo similar porque, tal como me explicó, esa bacteria suele generarse en las fosas nasales. Fue entonces cuando le conté que me había hecho un piercing en la nariz el mes anterior”, agregó en entrevista con BBC.

LEE: TATUAJE MAL HECHO LA DEJA EN SILLA DE RUEDAS Y PIERDE A SU BEBÉ

El medico dijo estar seguro que al ponerse el arete la bacteria entró. Días ya se había hecho perforaciones en la nariz del lado derecho y fue hasta que decidió ponerse otro en el lado izquierdo que la nariz le comenzó a sangrar.

Sin darle importancia después comenzó con fiebre para terminar con los dolores. El cirujano Oswaldo Ribeiro Márquez, atendió a Días y aseguró que no había visto un caso así desde hace 15 años.

Mientras cree que el arete pudo haber sido el culpable, espera las pruebas para que lo confirmen.

El mejor consejo de expertos es revisar el lugar donde se pondrán aretes, que este limpio y utilicen instrumentos esterilizados.

FOTOS: ARETES DE CLAIRE’S SE INCRUSTARON EN PIEL DE NIÑA, REPORTA MAMÁ

Por su parte Días dice estar motivada con su vida después de compartir momentos con personas que también están en silla de ruedas.

Días quien sigue bajo tratamientos dice que no demandara al lugar en donde se puso el piercing.

VIDEOS RELACIONADOS:

LEE: LAURA ÁVILA MUERE TRAS COMA Y DAÑO CEREBRAL POR CIRUGÍA PLÁSTICA