Arrestan a dos sospechosos por crimen de odio contra Jussie Smollett

(NOTICIAS YA).- Dos hombres han sido arrestados en relación con un ataque reportado por el actor Jussie Smollett, dijo el viernes el Departamento de Policía de Chicago.

Los detenidos son hermanos y los mismos que la policía había señalado como “sospechosos potenciales”, indicó Tom Ahern, subdirector de comunicaciones de la Policía de Chicago. Los sujetos, quienes fueron arrestados el miércoles, no han sido acusados formalmente.

Horas antes el viernes, el portavoz de la policía Anthony Guglielmi había dicho que dos hermanos nigerianos estaban siendo tratados como “sospechosos potenciales” y que los detectives tenían información para creer que estaban involucrados en un presunto delito.

Smollett, una de las estrellas de la serie de TV “Empire”, dijo a las autoridades que fue atacado durante las primeras horas del 29 de enero por dos hombres que le lanzaron “insultos raciales y homofóbicos”.

Después de un breve enfrentamiento, ambos hombres salieron corriendo. Smollett declaró a la policía que uno de los atacantes le puso una cuerda alrededor del cuello y le vertió una sustancia química desconocida.

“Los interrogatorios se reanudarán hoy con las dos personas y su abogado. Si bien no hemos encontrado ningún video que documente el presunto ataque, tampoco hay evidencia para decir que esto es un engaño”, dijo Guglielmi el viernes, haciendo referencia a rumores que circulan en línea y que aseguran que todo se trató de un montaje por parte del actor.

“La presunta víctima está cooperando en este momento y continúa siendo tratada como una víctima, no como un sospechoso”, agregó.

Uno de los hermanos apareció en “Empire”, según la policía. El departamento de ambos fue inspeccionado por la policía a principios de esta semana.

Las autoridades habían publicado imágenes de vigilancia en el área del ataque, en las que aparecían dos figuras, quienes eran buscadas para ser interrogadas.

Smollett compartió su relato del presunto ataque en una entrevista el jueves en “Good Morning America”, en la cual rechazó las versiones que indican que él dijo a la policía que sus atacantes portaban gorras con el lema de Donald Trump, “Make America Great Again” (hacer a Estados Unidos grande otra vez).

“Nunca dije eso. No necesité agregar nada de eso. Me llamaron (insultos racistas y homofóbicos). No necesito que una gorra de MAGA sea la cereza sobre un helado de racismo”, expresó el actor.

