Incendio arrebata el patrimonio de familia en El Valle

(NOTICIAS YA).- Una familia más de El Valle, está sin un hogar a consecuencia de un devastador incendio en Donna. En un vecindario de casas móviles dicen no saber que provocó el incendio que ahora quedó hecho cenizas.

Momentos antes de que bomberos respondieran al incidente al norte de Donna, agentes del alguacil del condado Hidalgo intentaban ayudar primero.

Vecinos de la calle Violeta alertaron a las autoridades de inmediato.

Fue alrededor de las 10:30 esta mañana que tres unidades de bomberos asistieron para sofocar el fuego. Dos de Alamo y una Donna.

Miguel Sosa dice haber vivido en este lugar solo y que tenía algunos minutos de haberse ido a trabajar.

“Apenas me iba sentar a comer y que suena mi teléfono y el vecino me habla que esta la casa en lumbre y en eso me arranco para acá y pues de buenas ya para entonces estaban los bomberos aquí y pero muchas gracias a Donna por apagar el fuego. El aire estaba muy fuerte para cuando llegaron ya estaba perdido todo”, comentó Miguel Sosa, víctima de incendio

Si usted quisiera ayudar al joven de manera monetaria con un donativo puede hacerlo a través GoFundMe

www.gofundme.com/funds-to-recover-losses

Autoridades continúan investigando que fue lo que realmente provocó este incidente.