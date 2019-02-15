Mujer de 25 años da a luz a 7 bebés en parto natural

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Iraq llama la atención a nivel nacional tras tener un parto natural donde da a luz a siete bebés.
La joven de 25 años originaria de Diyala Governorate dio a luz a seis niñas y un niño. El caso se viralizó ya que es único en aquel país.
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Por fortuna el parto no tuvo complicaciones y tanto la mamá como los menores están en buen estado de salud.
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En el 2018 sucedió un caso similar en Lebanon donde una pareja tuvo a seis bebés y ya tenían otros cuatro. La madre en este parto tuvo que reposar en cama por más de un mes.
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. " في سابقة فريدة من نوعها.. عراقية تلد 7 توائم شهد العراق واقعة "فريدة" لم تحدث في بلاد الرافدين من قبل. وقالت مواقع إخبارية محلية، وفق ما نقلت سبق إن سيدة عراقية أنجبت سبعة توائم في محافظة "ديالى"، وأن الأم وأطفالها جميعًا في حالة صحية جيدة. وأصدرت دائرة "صحة ديالي"، بيانًا للإعلام بهذه المناسبة، أمس الاثنين، قالت فيه: ولدت سيدة اليوم في مستشفى البتول التعليمي بالمحافظة سبعة توائم هم ذكر واحد وست إناث. وبحسب "السومرية نيوز"، أشارت الدائرة في بيانها إلى أن الولادة كانت طبيعية بمستشفى البتول التعليمي، مؤكدة أن الأم والأطفال بحالة صحية جيدة. ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، عن مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، تصريحه بأن ما حدث يعتبر "سابقة فريدة من نوعها على مستوى العراق".
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