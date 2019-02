Mujer de 25 años da a luz a 7 bebés en parto natural

View this post on Instagram

. " في سابقة فريدة من نوعها.. عراقية تلد 7 توائم شهد العراق واقعة "فريدة" لم تحدث في بلاد الرافدين من قبل. وقالت مواقع إخبارية محلية، وفق ما نقلت سبق إن سيدة عراقية أنجبت سبعة توائم في محافظة "ديالى"، وأن الأم وأطفالها جميعًا في حالة صحية جيدة. وأصدرت دائرة "صحة ديالي"، بيانًا للإعلام بهذه المناسبة، أمس الاثنين، قالت فيه: ولدت سيدة اليوم في مستشفى البتول التعليمي بالمحافظة سبعة توائم هم ذكر واحد وست إناث. وبحسب "السومرية نيوز"، أشارت الدائرة في بيانها إلى أن الولادة كانت طبيعية بمستشفى البتول التعليمي، مؤكدة أن الأم والأطفال بحالة صحية جيدة. ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، عن مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، تصريحه بأن ما حدث يعتبر "سابقة فريدة من نوعها على مستوى العراق".