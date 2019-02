Perdió su casa en un incendio y las pérdidas son irremplazables

(NOTICIAS YA).- En San Benito una familia de seis ahora se encuentra desplazada luego de perder su hogar en un incendio. La familia no se da por vencida y ya tienen planes para recaudar fondos pero necesitara la ayuda de la comunidad.

Por más de 10 años la familia Olvera vivió en su casa móvil, lugar donde sus hijos crecieron y ahora solo comparten el recuerdo.

Envueltos en llanto y con profunda tristeza la familia solo ve lo que quedo de su hogar. Fue el 30 de enero alrededor de las 10 de la mañana que vecinos les alertaron lo que estaba ocurriendo.

Annel Olvera cuenta que su esposo y su hijo de 4 años de edad estaban dentro de la casa cuando inició el fuego.

“Los despertó, yo no estaba en casa, lo que los despertó fue el humo que ya se estaban intoxicando con el humo“, dijo Annel Olvera

Una de las hijas menores, comparte como se dio cuenta que su casa se había consumido.

“Yo estaba en la escuela cuando me levantaron. Mi papá me dijo no llores, pero empecé a llorar porque tengo muchos recuerdos desde pequeña, teníamos fotos”

De acuerdo a Olvera, autoridades les reportaron que la causa del incendio fue por una falla eléctrica dentro del hogar. Sin embargo aunque sufrió de una pérdida total, dice sentirse agradecida con dios de que nadie resulto herido.

“Nadie salió lastimado, solamente pues fue las cosas materiales pero pues como uno dice las cosas se pueden remplazar pero la vida de una persona es irremplazable”

Este sábado 16 de febrero la familia Olvera estará vendiendo platillos de comida para recaudar fondos y poder reconstruir su casa.

Ellos también necesitaran ropa para las menores ya que fue parte de lo que perdieron en ese incendio.