Puerto Rico: La Realidad – Las peleas de gallos podrían llegar a su fin

(NOTICIAS YA).- Las peleas de gallos podrían llegar a su fin en Puerto Rico luego que el Congreso de Estados Unidos firmó un proyecto de ley que las prohíbe.

La misma entrará en vigor en diciembre del año en curso, pero políticos y asociaciones gallísticas de la isla buscan derrogar la ley.

Jennifer González, Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington abogó por la defensa de miles de empleos directos e indirectos de la industria gallística y de que se respete el debido proceso legislativo para atender el clamor de los ciudadanos en el territorio con la permanencia de las peleas de gallos.

La congresista presentó legislación bipartita firmada por los delegados de todos los territorios de Estados Unidos, para dejar sin efecto la prohibición a nivel federal de las peleas de gallos.

La comisionada denunció que este asunto no ha sido completamente examinado y catalogó como muy preocupante el hecho de legislar sobre el distrito de un miembro del Congreso sin ningún tipo de aviso previo.

No se celebraron vistas públicas, no se analizó el impacto económico. A los territorios no les fue otorgado el tiempo correspondiente para debatir este asunto, ni consultados para el borrador en ninguna reunión de comité ni por cortesía congresional.

Esta industria es altamente regulada en Puerto Rico por el gobierno estatal a través de la Ley 98 de 2007. Esta ley regula todos los aspectos relacionados a las peleas de gallos, incluyendo las sedes de las mismas, arbitraje, licencias de criadores, códigos de construcción de las sedes, penalidades de eventos llevados acabos sin autorización y la conducta de los espectadores de dichos eventos.

Además, según la oficina de Asuntos Gallisticos en Puerto Rico, esta industria representa sobre 12,000 empleos directos, 15,000 empleos indirectos y genera sobre dieciocho millones de dólares.

La comisionada resaltó que, aunque para algunas personas estas cifras pueden parecer insignificante, la misma significará unos efectos devastadores en la economía de la isla; en especial porque aún se trabaja con la recuperación de la devastación de los huracanes Irma y María. Por lo que hizo un llamado a “ proteger las fuentes de fondos y economía de la isla, no limitándolos ni eliminándoles”