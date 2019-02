Video: Pitbull fue amarrado a un poste, le prendieron fuego y murió

(NOTICIAS YA).- Un aterrador caso de violencia animal ocurrió en Richmond Virginia. Un pitbull llamado “Tommie” fue amarrado a un poste y le prendieron fuego, pese al trabajo de recuperación de veterinarios y personas altruistas, murió este viernes.

Tommie estaba siendo tratado por quemaduras en el 40 por ciento en su cuerpo, de acuerdo al reporte del Richmond Animal Care Center estaba el 14 de febrero en un poste de la Abner Clay Park en West Clay Street, prendido en llamas cuando fue rescatado.

LEE: Circo recibe denuncia por maltrato animal pero “no eran animales”

La organización afirma que testigos observaron cómo un hombre que tenía diferentes capas de ropa se alejaba del lugar.

La mañana del viernes, la veterinaria dio la triste noticia, Tommie no logró sobrevivir a las quemaduras.

Aunque hicieron lo posible, el Richmond Animal care Control agradeció la ayuda de The Humane Society of the United States, la fundación Cathy Kangas para los animales y el Humane Rescue Alliance, por su apoyo en ayudar a Tommie.

Aseguraron que el lindo pitbull murió junto a personas que amaban los animales y bajo mucha atención de profesionales.

LEE: Buscan quitarle el perro a un hombre de Florida por maltrato animal