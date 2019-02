FOTO: Acusan a joven de asesinar a su madre para quedarse con su fortuna

(NOTICIAS YA).- Un hombre de 22 años y originario de Nueva York es el principal sospechoso de la muerte de su madre, cuyo cadáver fue hallado en Nueva Jersey el martes pasado.

De acuerdo con The Cut, la empresaria Paula Chin fue reportada como desaparecida el 4 de febrero. Se cree que su hijo, Jared Eng, la mató por motivos financieros. Dos mujeres, presuntas novias del sospechoso, le habrían ayudado a ocultar su crimen.

Eng se encuentra detenido sin derecho a fianza, acusado de alterar evidencia y ocultar un cadáver. Sus presuntas cómplices también enfrentan cargos.

El sujeto y su hermano mayor Brandon heredarían una cantidad no especificada al cumplir los 35 años, como parte de la herencia que dejó su padre, quien falleció en 2008. Se cree que esta es la razón por la que Eng habría asesinado a la mujer de 65 años, quien residía en Tribeca.

Brandon Eng fue la última persona en ver a la víctima con vida, el 30 de enero pasado. Cuatro días después la reportó como desaparecida.

“Estoy en shock y no puedo creerlo. No puedo creer que la última vez que vi a mi madre fue el día de su muerte. Honestamente no sé qué creer y mi familia espera tener algo de privacidad en estos momentos”, expresó a The Daily Beast.

Jared Eng niega haber participado en el crimen, aunque admitió haber peleado con su madre horas antes de su muerte. Este asegura que la discusión fue acerca de su salud, no sobre dinero.

“No lo hice. La amaba. Ella me dio todo”, dijo el joven cuando fue interrogado por los reporteros el miércoles tras entregar su declaración a la policía.

Las mujeres con las que Eng presuntamente sostenía una relación poliamorosa, Jennifer López y Caitlyn O’Rourke, de 18 y 21 años, respectivamente, habrían ayudado al sospechoso tras el crimen. La primera condujo el vehículo de Eng desde Tribeca hacia Morristown para deshacerse del cadáver.

Por su parte, y de acuerdo con el New York Times, O’Rourke refirió a la policía que el hombre la llamó tras la muerte de su madre, y dijo que “había demorado en morirse”. La joven añadió que los tres se trasladaron a Nueva Jersey el 1 de febrero para deshacerse del cuerpo y lavar ropa de la escena del crimen.

La policía halló guantes ensangrentados en las residencias de Nueva Jersey y Tribeca, así como manchas de sangre en el suelo y en la alfombra del vehículo de Eng, además de una cobija y cinta adhesiva en lo que la fiscalía llamó “la limpieza sin éxito de una escena del crimen”.

La fianza fijada para O’Rourke es de 50 mil dólares y la de López equivale a 100 mil. Los abogados de ambas niegan que sus clientas hayan participado en el asesinato.

