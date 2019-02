Contratista fraudulento ofrecía sus servicios semidesnudo en Florida

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de la oficina del alguacil del condado Pinellas en Florida, arrestaron a 39 personas acusados de hacerse pasar por contratistas, pero ninguno tenía licencia para esto. Uno de ellos, hasta ofrecía sus falsos servicios con poca ropa.

De acuerdo con el alguacil del condado, Bob Gualtieri, explicó en una conferencia de prensa que durante la investigación cada persona arrestada se presentó a la situación con una historia diferente. Algunos planeaban trabajar sin una licencia, y otros no planeaban hacer ningún trabajo real.

“Estos muchachos ni siquiera trajeron una escalera”, explicó sobre un equipo que fue arrestado. Si bien está preocupado por las pesonas que consumían sus “servicios”, también explicó los peligros de emplear a un contratista sin licencia.

Uno de los arrestados que más llamó la atención fue un hombre llamado Jason Liggit, que ofrecía sus servicios semidesnudo en el área de St. Petersburg, Florida.

“Puedo poner tu cerca, o quitar tu cobertizo. Pintar tu pared o tirar tu puerta. Puedo colgar tus cortinas, o poner tu piso. Lo hago sin camisa, ¡Pero no me pidas por nada más! Cavar en tu jardín o podar tu arbusto, fácilmente empujaré tu cortadora de césped. Tengo mis botas, Tengo mis jeans. Pero nada en la parte de arriba, si sabes a lo que me refiero”.

“El hecho de que las personas estén haciendo esto sin tener seguro de compensación de trabajadores es un gran problema, porque si alguien se lastima en uno de estos trabajos y no tiene licencia, y no tiene el seguro de compensación de trabajadores requerido, alguien tiene que pagar por ello”, dice Gualtieri.

Para aquellos que están en casa buscando contratistas, el alguacil los alienta y recomienda de a hacer su debida diligencia; solicite su número de licencia. Y si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es.

