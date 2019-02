¿Cuáles son las enfermedades sexuales más frecuentes en Texas?

(NOTICIAS YA).- Entre las infecciones sexuales que se presentan con más frecuencia, se encuentran la gonorrea y la clamidia. Los casos reportados de estas enfermedades, registraron un ligero ascenso entre los años 2014 y 2017. La clamidia, aunque es bastante frecuente, en algunos casos es difícil detectar, como lo explica el médico cirujano Andrés Pérez.

“La Clamedia, a veces va la paciente a consulta y no se hace un interrogatorio a fondo, no se le hace un examen especial para Clamedia, no se encuentra, sin embargo las mujeres utilizan tratamientos empíricos o lavados vaginales entonces se puede hacer difícil hacer el diagnóstico de Clamedia pero si es muy común, en el hombre no da mucha sintomatología.

Otra infección que puede transmitirse por medio de relaciones sexuales, es la hepatitis.

Hepatitis B y C tienen el riesgo de causar daño al hígado y causar cáncer del hígado, cirrosis del hígado, hay tratamientos para hepatitis c que es muy bueno.

López advierte que algunas infecciones de transmisión sexual son silenciosas, ya podrían no mostrar síntomas hasta tiempo después del contagio. Algunos empiezan a desarrollar mezquinos en el área genital, como es el caso del virus del papiloma humano.

Uno pudo haberlo recibido ayer por ejemplo, pero no va a salir, no se va a demostrar en su cuerpo hasta meses o años después.

El doctor agrega que a través del sexo anal u oral, también se pueden transmitir otro tipo de enfermedades debido a la presencia de bacterias intestinales. Esto incluye la salmonela, shigella, hepatitis a, criptosporidium entre otras. En estos casos, protección e higiene son herramientas importantes.

Los doctores clasifican al herpes al igual que el VIH, como las enfermedades de transmisión sexual sin cura más comunes, pero que pueden ser tratadas. Gracias a los avances médicos, ya existen tratamientos que pueden lograr que estas enfermedades sean casi inexistentes.

Otra enfermedad común en mujeres es la inflamación pélvica que usualmente ocurre a consecuencia de enfermedades de transmisión sexual no tratadas o el tener relaciones sexuales antes de los 25 años.

De acuerdo al centro de control y prevención de enfermedades, una de cada 8 mujeres que ha tenido esta infección tendrá problemas para quedar embarazada..

Expertos recomiendan hacerse revisiones médicas enfocadas a la salud sexual, al menos una vez al año o cada que tenga una nueva pareja sexual, al igual que estar al corriente con sus vacunas. Si usted tiene síntomas como ronchas o comezón en áreas genitales, se recomienda acudir a un doctor cuanto antes.