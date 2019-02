Detienen a 4 adolescentes por disparar contra casa en Salinas

(NOTICIAS YA).- La policía de Salinas reportó que cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, fueron arrestados en relación a un tiroteo en Salinas la noche del domingo.

El incidente se reportó alrededor de las 8:20 de la noche, luego de que se realizaran varios disparos contra una casa en la avenida San Miguel, en la comunidad de Monterey Park.

Autoridades locales confirmaron que durante los disparos no había ninguna persona dentro de la residencia, por lo que no se reportaron personas heridas.

La policía informó que posteriormente encontró un vehículo en la calle John que coincidía con la descripción de un testigo y pusieron bajo arresto a cuatro hombres de 19, 18, 17 y 15 años.

Este ha sido el segundo tiroteo que ocurre en la misma casa. La noche del sábado, la policía informó sobre un hombre que resultó herido en la cabeza por un disparo durante una fiesta en el mismo domicilio.

La policía informó que un hombre se acercó a la casa buscando a su novia e inició una pelea. Momentos después se detonaron varios disparos y el hombre que buscaba a su novia recibió un roce en la cabeza.

Fue trasladado al Hospital Memorial Salinas Valley con heridas que no atentan contra su vida, aunque no quiso dar información a la policía. Hasta el momento no esta claro si fue baleado o él mismo se disparó.

Historia en desarrollo.