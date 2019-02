Mujer que se lanzó de puente con su hijo no lo hizo por deudas: Razones

(NOTICIAS YA).- Dan las razones del por qué la mujer, abrazada de su hijo, se lanzó de un puente en Colombia.

El caso de Jessy Paola Moreno Cruz y su hijo May Nicolás, de 10 años, conmocionó al mundo entero tras el desgarrador video donde se lanza con su hijo y los policías y la gente a su alrededor caen en llanto.

El trágico suceso que ocurrió hace dos semanas y quedó grabado en el Facebook Live donde se escucha que le gritan “Paola, por favor, no se lance. ¡Hágalo por el niño!”.

El portal de Internet, SEMANA logró recopilar toda la conversación entre Jessy Paola y las personas que intentaron evitar el suicidio-asesinato incluyendo su hijo.

Al principio, el alcalde de Ibagué aseguraba que Jessy Paola se suicidó por deudas ya que se involucró en lo que llaman el “gota a gota” que estafa a la gente.

Sin embargo, no solo fueron deudas, ese solo fue un factor. Oficialmente las causas se determinaron como una un cuadro clínico de depresión severa, fomentado por una decepción amorosa y una crisis económica, según SEMANA. Agregaron que no hubo amenazas, desalojos, embarazos, enfermedades ni una carta de confesión.

La decisión de quitarse la vida ya estaba impregnada en su mente desde hace 15 días como le dijo a los socorristas pidiéndoles que no les insistiera.

Además de socorristas y policías, al lugar llegó una psicóloga, un bombero, un pastor y la madre de Jessy Paola.

A la psicóloga le mencionó que ya no podía más, tengo muchos problemas económicos y sentimentales; todos me dieron la espalda. Tuve que vender mi ‘motico’ para darle de comer a mi hijo”.

Mientras que dio sus razones del por qué se llevaba a su hijo quien le decía, “mamita, no lo haga por favor, no me quiero morir, déle la mano a los policías que la quieren ayudar”.

“Si lo dejo solo, va a sufrir más que yo; no tengo quién me lo cuide, mi mamá no tiene con qué”.

Personas se ofrecieron a adoptar al niño, pero ella pensaba que lo hacían solo para convencerla. Y aunque se pensaba que la presencia de la madre, Jessy Paola empeoró el panorama.

Al ver a su madre le reprochó la incapacidad económica para ayudarla a salir de la crisis. Quien también tuvo un impacto negativo fue el pastor de la iglesia cristiana ya que le recordó que no le prestó ayuda cuando se lo pidió.

La vida de Jessy Paola cambió cuando en junio se separó de su novio y padrastro del niño. El novio tenía buen trabajo y la ayudaba económicamente.

Al terminar con la relación, sus ingresos que obtenía vendiendo lo que se le atravesara no le fue suficiente y el padre de May se fue cuando era pequeño.

La historia de Jessy Paola y su hijo terminaron al llegar al famoso puente de Ibagué donde lamentablemente otras 39 personas ya se habían quitado la vida.

