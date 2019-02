Niña de 9 años se suicida porque no la dejaron jugar con su teléfono

(NOTICIAS YA).- Una niña de Nueva York se suicidó dentro de su habitación luego de que su madre le prohibiera jugar con su teléfono móvil.

De acuerdo con los reportes policiacos, la pequeña Heaven Vega, de 9 años, enfureció con su madre, Jennifer, luego de que le prohibiera tomar su teléfono alegando que era muy temprano.

La niña se fue a su habitación y su madre descubrió lo inimaginable cuando poco después fue a buscarla y la encontró colgada de su cama con un cinturón que rodeaba su cuello.

La mujer llamó inmediatamente al 911 y mientras esperaba angustiada la llegada de los paramédicos, otro de sus hijos mayores realizó RCP al pequeño cuerpo de Heaven, detalla el New York Post.

Los oficiales respondieron a la emergencia en el apartamento de la familia en Bronx River Houses poco antes del mediodía del sábado.

Los vecinos se mostraron sorprendidos por los hechos, asegurando que Heaven era una niña feliz y sonriente todo el tiempo.

“Aparentemente, la niña se despertó y quería que el teléfono saliera en YouTube. Pero la madre le dijo que no, que era muy temprano en la mañana”, dijo un vecino que no quiso ser identificado.

Zoraida Irizarry, la vecina de al lado, dijo que la madre de la niña sufre la pérdida de su hija culpando a sí misma por la tragedia.

“No puedo imaginar lo que la madre está pasando en este momento. Una amiga mía habló con Jennifer, y Jennifer dijo que pensaba que era culpa suya”, dijo.

La mujer vive en el tercer piso, a un lado de la familia, y dijo que en ocasiones puede escuchar a través de su pared.

“Ayer por la mañana, escuché a la hija mayor llamando a su hermana en un tono regular, y de repente su voz se volvió muy fuerte, y comenzó a gritar”, agregó Irizarry.

La niña fue llevada al hospital de San Bernabé, pero no pudo ser salvada. No está claro si ella dejó una nota, según el reporte del New York Post.

Los vecinos del edificio dijeron que Heaven era el menor de cuatro hermanos, y que todos los niños se sentaban en el pasillo pegados a sus teléfonos.

“No lo entiendo. Ella siempre tenía una sonrisa en su rostro. Solo la vi feliz”, lamentó Irizarry, de 59 años, refiriéndose a la niña.

Ella dijo que toda la comunidad está en shock por la muerte de la niña. “No sé cómo puede funcionar su madre después de esto”, agregó.

