Niño enfrenta cargos por negarse a honrar a la bandera

(NOTICIAS YA).- Un niño de 11 años de Florida, enfrenta cargos menores luego de haberse negado a pararse durante la Promesa de Lealtad a bandera nacional, creando así un disturbio en su salón de clases, de acuerdo con las autoridades de Lakeland. Al parecer, el niño no quiso realizar el acto porque piensa que es racista.

De acuerdo con Kyle Kennedy, vocero del Distrito Escolar del condado Polk, el niño fue acusado de desobediencia y de negarse repetidamente a las instrucciones de los empleados de la escuela Lawton Chiles Middle Academy y de autoridades de la ley.

Según Bay News 9, el estudiante de sexto grado de la ciudad de Tampa, supuestamente le dijo una maestra sustituta que la bandera es “racista” y que el himno nacional es ofensivo para los negros.

La sustituta, identificada por autoridades como Ana Álvarez, dijo: “Bueno, siempre puedes regresar porque vine aquí desde Cuba y el día en que sienta que ya no soy bienvenida aquí, encontraría otro lugar para vivir”, dijo Álvarez, según Bay News 9.

La maestra dijo que ella llamó a las autoridades porque no quería seguir “tratando con él”, según la declaración realizada por la policía de Lakeland. Un oficial y un administrador escolar trataron de calmar al estudiante, pero este siguió con los disturbios.

El administrador le pidió que saliera del salón de clases más de 20 veces, dijo la policía, y el estudiante supuestamente hizo amenazas mientras lo escoltaban a la oficina.

Finalmente el estudiante fue arrestado por interrumpir una función escolar y resistir a un oficial sin violencia, fue trasladado al Centro de Evaluación Juvenil, de acuerdo con el comunicado.

“Para ser claros, el estudiante NO fue arrestado por negarse a participar en el compromiso; los estudiantes no están obligados a participar en la Promesa de lealtad como se indica en el Código de conducta de la Junta escolar del condado de Polk para estudiantes. Este arresto se basó en la decisión del estudiante de interrumpir el aula, hacer amenazas y resistir los esfuerzos del oficial por abandonar el aula. El nombre de los estudiantes no se divulgará de acuerdo con las Leyes de Registro Público de la Florida relativas a los menores arrestados por delitos menores”, dice al comunicado.

