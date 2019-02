Empresa no ha recogido la basura en Middleton

(NOTICIAS YA).- Los residentes de Middleton en Massachusetts no entienden porqué la empresa encargada de recoger los desechos reciclables y la basura no llega aún a limpiar la zona.

Este martes se conoció que han pasado al menos dos semanas en que la empresa no se ha hecho presente y las bolsas o contenedores de reciclaje pueden verse por todo el vecindario.

Recoger los desechos no es gratis pues las personas pagan a la empresa Stallion Recycling para que haga el servicio mismo que ha sido detenido por razones que no se conocen, de hecho Boston 25 llamó a la compañía, mandó correos y hasta el momento no hay respuesta.

La empresa Stallion Recycling dentro de sus publicaciones puso en 2018 que no iban a recibir el servicio los habitantes de Middleton.

Algunos han optado por dejarles mensajes dentro de la fan page, como por ejemplo: Kristen David Still publicó: “no he tenido nuestra recolección de basura semanal. Me dijeron que iban a venir hoy y todavía no han venido. ¿Cambian también los días? No hay ninguna construcción en Liberty Street, así que sería útil si vinieran a recoger la basura, ya que nosotros pagamos el servicio”.

Por el momento la empresa no se ha hecho presente.

