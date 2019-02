No arrestarán a automovilistas con multas pendientes en Laredo

(NOTICIAS YA).- La corte municipal ya tiene en marcha una amnistía para que los automovilistas con multas pendientes, puedan hacer convenios de pago sin el riesgo de ser detenidos.

Decenas de personas acudieron a la corte para aprovechar este periodo y solicitar un plan de pagos para saldar sus adeudos. El juez Jesús Domínguez informó que se tiene más de 200 mil casos pendientes

Si la persona no tiene dinero por favor no tengan miedo de venir, la legislatura del estado de Texas en el 2017 ordenó a las cortes que le dieran la oportunidad que no sean arrestados.

El periodo de amnistía en la corte municipal concluirá el 8 de marzo. Para más información, puede comunicarse al 794-1680, o acudir en persona al 4610 Maher