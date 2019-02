Vandalizaron icónico monumento ‘Unconditional Surrender’ en Florida

(NOTICIAS YA).- La icónica escultura de “Unconditional Surrender” que se encuentra en Sarasota, Florida, amaneció vandalizada este martes con el mensaje de la campaña “#MeToo”, la cual comenzó en el 2017 en las redes sociales, con la intención de demostrar la prevalencia generalizada de agresión sexual y el acoso.

De acuerdo con las autoridades de la Policía de Sarasota, respondieron al monumento alrededor de la 1 de la madrugada. Cuando llegaron, encontraron la frase #MeToo, “yo también”, en español, escrito en rojo a lo largo de la pierna de la enfermera.

El monumento ubicado en North Gulfstream Avenue and Bayfront Drive, representa la famosa “foto del beso”, que se tomó en 1945 en Times Square el día que los japoneses se rindieron, terminando así la Segunda Guerra Mundial.

El graffiti se hizo un día después de que el marinero que sale en la foto, George Mendoza, murió a los 95 años. En aquella celebración, Mendoza besó de manera inesperada a Greta Zimmer, una asistente dental quien estaba en un uniforme de enfermera. El momento fue capturado para la historia, creando así una de las fotografías más famosas del siglo 20.

Algunas personas consideran el acto de marinero como una celebración. Sin embargo, otros lo consideran como un acto de abuso sexual.

Autoridades buscaron en el área botellas de pintura en aerosol, pero no encontraron ninguna. También informaron que no se encontró ningún otro objeto que haya sido vandalizado. No hubo video de vigilancia del incidente.

El daño se estima en más de $1,000 dólares. La policía cree que el vandalismo tuvo lugar el lunes entre la tarde y la noche. El departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Sarasota, fue notificado y el grafiti fue eliminado más tarde.

