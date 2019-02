Venezuela Aid Live: El mega concierto que se realizará en la frontera

View this post on Instagram

Si millones de voces se juntan por una razón, el eco retumbará en todo el mundo. Nos vemos el 22 de Febrero en Cúcuta @venezuelaaidlive #AyudaVenezuela #AidVenezuela 👉🏼 www.venezuelaaidlive.com If millions of voices gather together for a reason, the echo will sound all over the world. See you on 22 nd February in Cúcuta. Se milhões de vozes juntam-se por uma razão, o eco retumbará em todo mundo. Vemos-nos o 22 de Fevereiro em Cúcuta