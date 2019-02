VIDEO: Mujer ataca a gerente de restaurante mexicano por hablar español

(NOTICIAS YA).- Una mujer fue captada en West Virginia protagonizando un ataque racista en contra del gerente de un restaurante de comida mexicana, a quien le reclamó por hablar español es Estados Unidos.

Dos videos que circulan en redes sociales muestran el ataque de la mujer en contra del gerente hispano, a quien le exigió hablar inglés o irse de su país.

“Vete de mí %$& país”, gritó la mujer ante la reacción incrédula de los presentes.

La escena sacudió tanto a los otros comensales como a los empleados del lugar, que no tuvieron más opción que escuchar y documentar lo sucedido.

“El inglés es el primero idioma, así que necesitas hablar inglés”, advierte la mujer.

Sergio Budar, el gerente, no duda en responder a la mujer, quien asumió que él es ilegal, y respondió diciéndole que es un ciudadano americano y que ella lo está juzgando por su apariencia.

La mujer insiste en que no se trata de un ataque racista, de que ella no es racista y que no tienen ningún problema con su apariencia, pero insiste en que hable inglés.

La disputa verbal sube a tal nivel que otro comensal se involucra pidiéndole a la mujer que no actué de esa manera en contra de buenas personas.

Sin algún sentido en su argumento, la mujer empieza a decir que ella vivió por 20 años en California.

Es entonces cuando Budar vuelve a intervenir y amablemente le informa a la mujer y a su acompañante que él pagara por sus alimentos si abandonan el lugar.

Inmediatamente, uno de los meseros y el gerente levantan la mesa de la mujer y ella inicia de nuevo a alegar diciendo que había sido abusada sexualmente por indocumentados, e incluso señala a Budar de violador.

La mesera que está grabando la escena se aleja de la mesa de la mujer, mientras ella sale del lugar y al final del video se escucha una voz que dice que los hombres blancos también son responsables de ataques sexuales.

El gerente de este restaurante lleva 19 años viviendo en Estados Unidos y en una entrevista aseguró que nunca antes había sido víctima de un ataque racista.