Acusan a Karla Souza de ser parte del boicot a Yalitza; ella se defiende

(NOTICIAS YA).- Yalitza Aparicio, la joven maestra de preescolar que alcanzó una nominación al Óscar por su primera actuación, ha enorgullecido a México, pero no todos comparten el júbilo por su sorpresivo éxito.

Aparicio, quien contiende al Premio de la Academia en la categoría de “Mejor Actriz” por su trabajo en “Roma” de Alfonso Cuarón, ha recibido la desaprobación y hasta el desprecio de algunos de sus colegas, quienes no la creen merecedora de los aplausos y la atención.

El ex galán de telenovelas Sergio Goyri fue captado en video utilizando un insulto racista para referirse a su compañera, mientras que varios reportes aseguran que existe un grupo de jóvenes actrices mexicanas que impulsan un boicot al trabajo de Aparicio.

Karla Souza, protagonista de la película “Nosotros los Nobles” y quien forma parte del elenco de la serie estadounidense “How to get away with murder”, ha sido señalada como una de las integrantes del mencionado grupo. Sin embargo, la mexicana niega rotundamente esta información.

“Desde que tuve la oportunidad de ver ‘Roma’ solo he hecho comentarios de apoyo, de las fibras que me tocó y la majestuosidad con la que se cuenta esa historia tan personal y bella. Cuando conocí a Yalitza y a Marina pude abrazarlas y darles las gracias por interpretar sus personajes de una manera tan profunda y honesta. En varias ocasiones me declaré fan de todas las mujeres que trabajaron en Roma, incluyendo a Anna Terrazas, Lynn Fainchtein y Gabriela Rodríguez. Reitero mi gran admiración a estas talentosas mujeres”, escribió la joven actriz en sus redes sociales.

“Me parece importante remarcar cómo seguimos como sociedad intentando separar y poner a las mujeres en contra la una de la otra. El éxito de una no desacredita los logros de las demás. No dejemos que planteen discursos falsos. Pese a la reciente circulación de noticias falsas, el discurso que he manifestado en mis redes ha sido el mismo. Apoyo y celebro a mis compañeras”, continuó.

“Pienso que es mucho más importante priorizar los avances de esta película y celebrar el lugar en el que está poniendo a nuestro país ante los ojos del mundo. Abracemos este trabajo, y a todas y todos los partícipes, que nos representan tan dignamente”, finalizó Souza.

Martha Higareda, otra actriz mexicana señalada como parte del supuesto grupo, también emitió una respuesta a los rumores.

“Las historias mágicas e inspiradoras existen. Hace muchos años tuve la fortuna de conocer a Alfonso Cuarón, quien me inspiró a ser actriz cuando yo solo era estudiante. Después tuve la fortuna de trabajar con Marina de Tavira, de quien aprendí perseverancia y amor por el arte. Estos Óscares aplaudiré sus historias y la hermosa e inspiradora historia de Yalitza”, escribió la protagonista de “Amarte Duele”.

“A veces alguien llega a tu vida y te cambia todo lo que imaginaste, te da dirección a tu camino y empiezas una nueva aventura en una nueva carrera. Agradezco la inspiración y el talento mexicano. Estaré en estos Óscares aplaudiendo la valentía de atreverse a salir de tu zona de confort, de la disciplina, de la visión y del talento mexicano. Y espero algún día tener la fortuna de trabajar con alguno de estos talentos”, finalizó.

