Mujer pasó de “sueño americano a vivir una pesadilla”

(NOTICIAS YA).- Una mujer de origen salvadoreño contó en una entrevista a noticiasya.com cómo pasó de tener un sueño americano a vivir una pesadilla pues luego de ser detenida por ICE su vida cambió radicalmente.

Roxana Orellana Santos, dijo que estaba comiéndose un pan afuera de donde trabajaba en Frederick Maryland, cuando un policía la detuvo, al parecer por su apariencia.

El hecho ocurrió en el 2008.

Los que la detuvieron fueron agentes de la oficina del alguacil que pese a no tener la autorización para arrestarla, lo hicieron.

Por la mente de Roxana han pasado muchas cosas, uno de los pensamientos fue: “no se imaginan, he pasado momentos y le pido perdón a Dios porque así como yo me siento tengo años luchando para una vida tranquila y llego otra vez a lo mismo tenía ganas hasta de suicidarme, yo dije mis hijos van a sufrir pero es que ya no quiero vivir así”.

Orellana cuenta con el respaldo de la organización CASA que ha sido uno de los pilares para que ella continúe en libertad y viviendo junto a sus hijos en un país que le da seguridad y tranquilidad, lejos de la violencia del país centroamericano.

La salvadoreña les envía un mensaje a las personas que no tienen documentos “luchen y no se dejen porque la verdad esta es una injusticia que han hecho y yo no quiero que otras madres sufran lo mismo porque yo le digo que yo siento mi corazón roto, vivo todavía con el miedo pienso que en cualquier momento vaya a quedar detenida y nadie verá a mis hijos”.

Agregó que es necesario pedir fuerza del altísimo para sobrepasar cada uno de estos inconvenientes.