Una servilleta lo inculpó en un asesinato sucedido hace 25 años

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Minnesota ha sido acusado de cometer un asesinato hace casi 26 años, y fue descubierto tras analizar su ADN en una servilleta.

De acuerdo con BuzzFeed News, Jerry Westrom fue arrestado la semana pasada después de que los investigadores se valieran de una compañía de genealogía para vincular dicha muestra de ADN con la evidencia hallada en la muerte de Jeanne Ann Childs en 1993.

Childs, entonces de 35 años, fue apuñalada. El empresario de 52 años niega las acusaciones y fue puesto en libertad el viernes tras pagar una fianza de un millón de dólares.

La policía de Minneapolis no ha indicado qué compañía utilizó para acceder al ADN. Sin embargo, las autoridades indicaron que el avance en el caso se registró el año pasado, cuando sometieron muestras de ADN tomadas en la escena del crimen a sitios de internet de genealogía, lo que arrojó dos posibles sospechosos.

Uno de ellos fue Westrom, quien cuando se llevó a cabo el crimen vivía en el área entre Minneapolis y Saint Paul, conocidas como “ciudades gemelas”, además de haber sido arrestado por intentar tener sexo con una adolescente en 2016.

El padre de tres hijos fue seguido a un juego de hockey por la policía, quien buscó la servilleta que utilizó tras limpiarse el rostro después de comer un hot dog.

La muestra de ADN coincidía con aquellas que fueron tomadas de la escena del crimen en 1993. El originario de la ciudad de Isanti fue capturado en su oficina el lunes de la semana pasada.

Su presunta víctima, una extrabajadora sexual, fue hallada sin vida en el suelo en junio de 1993; mostraba varias lesiones por apuñalamiento.

“Esperamos que la familia de Jeanne pueda encontrar finalmente la paz como resultado de este esfuerzo tenaz por parte de los oficiales y agentes”, expresó Jill Sanborn, agente del FBI en Minneapolis.

En años recientes, las autoridades locales y federales han recurrido a bases de datos de servicios de genealogía para vincular a posibles sospechosos a casos sin resolver. La técnica ha causado controversia debido a que sus usuarios las utilizan para conocer su perfil étnico, sin saber que su ADN podría ser usado por las autoridades para otros propósitos.

“Utilizamos ADN todo el tiempo para comprobar que un sospechoso no cometió un crimen. Si no tenemos coincidencia (en el ADN), no tenemos un caso. Lo que esto ha hecho es que la identificación sea aún mejor”, expresó Mike Freeman, fiscal del condado de Hennepin y una de las autoridades que defienden esta polémica técnica.

