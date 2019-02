Recuerdan a Frank quien murió en un accidente vehicular en El Paso

(NOTICIAS YA).- El camino hacia una práctica deportiva se tornó mortal para un joven, esto tras impactar su vehículo en contra de un tracto camión.

Los sueños de Frank Briones de convertirse en futbolista profesional quedaron en una carretera de El Paso. Hoy su familia asegura que su perdida será difícil de sobre llevar.

“Andaba bien contento porque ayer empezó un trabajo que le gusto y nada más ayer fue porque vea lo que le paso”, María Jesús García

Desconsolada María Jesús García, recuerda a su hijo Frank Briones, de 28 años, el joven falleció la tarde del martes tras impactarse en contra de un camión de carga sobre la carretera 375.

“Mi hijo Frank era un hijo ejemplar que no me cabe en la cabeza como le pudo pasar esto, no tuve problemas no tomaba, no fumaba, puro trabajar”.

Según su madre, la pasión por el fútbol llevó a Frank a formar parte de varios equipos en El Paso y Juárez.

La tarde del incidente se dirigía a una práctica deportiva. “Ayer iba a jugar fútbol porque también juega en Juárez.”

“No recuerdo no haberlo visto sonriendo en la cancha, los rivales lo golpeaban y el seguía sonriendo, no era conflictivo era una persona muy humilde”, Rodrigo Núñez

Los sueños del joven así como sus ganas de sacar adelante a su familia no podrán cumplirse. Y la familia espera que su muerte sirva de ejemplo para que los conductores presten más atención ya que ni el alcohol ni la velocidad fueron factores.

“Creo que deberían de retirar esos tráileres porque no nada más mi hijo, yo no sé porque no los mandan por otro lado que tengan otro horario diferente pero no cuando pasan los carros con familiares.”

Los amigos del joven han creado una cuenta en el sitio de GoFundme para ayudar a la familia con los gastos fúnebres, si dese ayudar la puede ingresar a GoFundMe/Funeral Frank Briones

