Buscan a hispano que causó choque, una madre perdió su embarazo

(NOTICIAS YA).- Las autoridades del condado Polk se encuentran buscando a un hombre mexicano, que se encuentra indocumentado en el país, y a quien acusan de haber causado un choque, mientras estaba bajo los efectos del alcohol. De acuerdo con las autoridades, el incidente dejó muerto a un bebé, aun en el vientre de la madre.

Las autoridades identificaron al hombre como Bionel Cervin-Gomez de 48 años, quien el pasado 9 de febrero aparentemente chocó cerca de la Highway 17/92 y Shamrock Drive en Davenport.

Una de las víctimas fue una mujer de 22 años, quien tenía 8 meses de embarazo. Aunque ella no resultó herida, el bebé que llevaba en su vientre murió.

Cervin-Gomez dejó su camioneta pickup en el accidente y luego abandonó la escena a pie, desde ese momento, no saben en dónde está, informaron las autoridades. También dijeron que el acusado no tiene licencia de conducir en ninguno de los estados del país y que había sido deportado en el año 2000 a México y actualmente, no tiene ningún estatus legal en los Estados Unidos.

Los detectives añadieron que en unas cámaras de seguridad en una tienda, se ve el momento cuando estaba comprando cervezas a pocas horas antes del choque.

“No solo el Sr. Cervin-Gómez está aquí ilegalmente, sino que también causó un accidente que finalmente tomó la vida de un niño por nacer. Estaba operando un vehículo sin licencia y huyó de la escena, ambas violaciones de la ley”, dijo el alguacil Grady Judd en una rueda de prensa. “Debido a su compra anterior de alcohol, estaba muy intoxicado en el momento del accidente”, agregó. “Hemos estado trabajando duro para localizarlo y acusarlo por no haber parado para prestar ayuda a las víctimas del accidente que causó”.

