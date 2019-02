Detienen a estudiante que escribió una carta amenazando a sus compañeros

(NOTICIAS YA).- En la ciudad de la Villa en el condado Hidalgo, un menor se encuentra detenido por una amenaza realizada contra alumnos de una secundaria. Las autoridades explicaron que la amenaza fue encontrada en un papel. Ahora es responsabilidad del distrito tomar estas amenazas seriamente.

De acuerdo al jefe de policía, lo que encontraron fue una lista con nombres de estudiantes diciendo descansen en paz. Ahora cuentan con alta seguridad, dentro y fuera del plantel educativo.

“Cuando andaban limpiando los salones se encontraron un papel tirado que tenía una nota haciendo amenazas en contra de la escuela. Me trajeron esa carta a mí el lunes por la mañana y de inmediato nos comunicamos con los oficiales estatales y locales de aquí de la ciudad de la Villa”, comentó Alejos Salazar, superintendente De la Villa ISD

Una madre de cuatro estudiantes del distrito De la Villa de manera anónima compartió su preocupación y versión de los hechos. “Yo creo que la encontraron el viernes 15 y luego mandaron cartas el lunes, pero no fueron mis niños hasta el martes, y luego ayer lo mire por Facebook y ahora fueron a la escuela pero los saque temprano y mañana no van a no van a ir”, comentó.

El jefe de policía confirmó a través de un comunicado que un menor ya se encuentra bajo arresto en referencia al caso. Sin embargo continúan patrullando el área.

“Antes de la educación, antes de todo lo demás, el bienestar de un niño y de un empleado de la escuela también siempre es lo de máxima importancia para uno como encargado de una escuela”, insistió el superintendente Salazar.

Se desconoce la identidad del menor supuestamente responsable de escribir la nota, autoridades de la villa continuaran patrullando las escuelas.