¿Por qué se desprecia a quienes triunfan?

(NOTICIAS YA).-Yalitza Aparicio es la actriz del momento, pero no todos están felices con eso y podría deberse a un extraño síndrome que padecen los más inseguros.

Después de su debut en Roma, Yalitza ha recibido ovaciones, muestras de admiración y también duras críticas por sus propios paisanos.

Muchos de los que vieron la película no están de acuerdo con su nominación al Oscar a Mejor actriz, e incluso desprecian su imagen, su tono de piel y sus facciones.

Pero, ¿por qué se suele despreciar a quienes triunfan? Según la publicación del sitio de noticias El Botiquín, hay una explicación y se trata del llamado “Síndrome de Procusto”:

“Algunas personas, debido a su inseguridad o simplemente porque no tienen las habilidades necesarias, intentan eclipsar a quienes pueden superarlas. No aceptan que alguien brille más que ellos, piensan que le hacen sombra y tratan de apagar su luz”, dice la psicóloga Jennifer Delgado en su artículo Procrustes Syndrome, why we despise those who succeed.

Delgado habla de las personas que no avanzan, pero ni siquiera permiten que otros lo hagan y los psicólogos lo identifican como “una conducta que posee una persona cuando sufre miedo de ser superado en diversos ámbitos de la vida, pero principalmente en el laboral o en aquél que implique una organización.”

“Este fenómeno se puede ver en todos los contextos, desde lo personal hasta lo profesional”, advierte.

Según la fuente, el nombre proviene de la mitología griega. Procusto es hijo de Poseidón que era amable hacia los viajeros, a quienes les ofrecía hospedaje en su casa para después amordazarlos y torturarlos.

Pablo Young, del Hospital Británico a la revista científica SciELO, explica que este síndrome define la “intolerancia a la diferencia.”

Y tú, ¿qué sientes ante el éxito de los demás?