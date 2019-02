Joven muere al ser atropellado por su propio vehículo

(NOTICIAS YA).- Familiares y amigos de un joven que perdió la vida en un accidente, en la ciudad Anthony, Nuevo México realizan eventos en su memoria.

Aram Dorado se preparaba para salir de su casa y llevar a cabo un día como cualquier otro sin imaginar que minutos después ocurriría lo inesperado.

“Un amigo que vive a dos casas de él me mando mensaje que alguien estaba acostado en el piso debajo de la troca“, Ray Enríquez, amigo de la víctima.

Ese alguien era Aram Dorado, de 20 años, quien perdió la vida en un trágico accidente el pasado martes.

De acuerdo a las autoridades, Dorado se encontraba al exterior de su vivienda ubicada en la cuadra 1700 de la calle Deer Circle. Su camioneta estaba encendida mientras que el joven se alejó para abrir el portón, y fue en ese momento que su vehículo retrocedió y lo arrolló, provocándole la muerte.

“Nosotros pensábamos que alguien lo chocó o algo, tenemos un grupo en Snapchat y estábamos todos hablando y no nos contestaba, yo le marcaba y le marcaba y fui a su casa y en cuanto me estacione mi amigo ahí estaba y me abrazó y me dijo que ya se nos había ido“, Priscilla Felix.

En su honor, familiares y amigos realizaron una exhibición de autos, ya que dicen era una de las pasiones de Dorado, a quien describen como un joven muy alegre y de gran corazón.

“Él era amante de los carros, él estaría muy feliz viendo a todos, tanto carro, tanta troca y tanta gente que está aquí por él”, Cristopher Ortiz, amigo.

“Significa mucho tener la troca de él aquí para que todos la vean una última vez”, Ray Enríquez, amigo.

Lágrimas y abrazos formaron parte del evento. Antes de darle el último adiós, familiares y amigos repitieron una de las frases favoritas de Aram, la cual solía decir al principio del fin de semana.

“Hoy es sábado de fiesta”.

Este lunes se llevarán a cabo los servicios fúnebres, del joven Aram Dorado.

Stephanie Córdova