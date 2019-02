¿Debo pagar impuestos si soy indocumentado?

(NOTICIAS YA).- Si eres inmigrante indocumentado en los Estados Unidos, seguramente te has preguntado si puedes o debes pagar impuestos.

Ser indocumentado o no tener un número de seguro social no quiere decir que no tengas que hacerlo, e incluso, llevarlo a cabo puede ayudarte, ya que la mayoría de las compañías descuentan los impuestos automáticamente del cheque, por lo que puedes ser elegible para un reembolso.

Después de haber ganado ingresos en Estados Unidos, toda persona debe declarar los impuestos cada año fiscal, sin importar su situación legal o estatus migratorio.

No declarar tus impuestos siendo indocumentado puede ser un delito que eventualmente podría resultar en deportación. Además, no cumplir con las leyes fiscales podría también poner en peligro tus posibilidades de ajustar tu estatus migratorio.

Para poder hacer la declaración, es necesario tramitar el ITIN en el sitio oficial del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), donde también encontrarás toda la información acerca de este número de identificación.

El ITIN es básicamente un número que te identifica para procesar tu declaración de impuestos; tiene nueve dígitos y es emitido por el IRS para aquellos que no califican para un número de Seguro Social, así como para su cónyuge y dependientes.

El ITIN permite pagar impuestos sin tener seguro social, abrir una cuenta de banco y, en algunos casos, empezar tu crédito en Estados Unidos.

A pesar de lo que pudiera pensarse, el ITIN no es una “marca” o manera de identificar a personas indocumentadas, pues está disponible para gran cantidad de personas nacidas en el extranjero que no son elegibles para tener números de seguro social pero deben declarar impuestos en Estados Unidos. De acuerdo con el IRS, tener un ITIN no interfiere en el estatus migratorio de una persona.

Después de obtener tu ITIN o número de Tax ID, ya puedes empezar a declarar tus impuestos. Este número no cambiará y será permanente. Sin embargo, es diferente de un número de seguro social, aun incluso al resolver eventualmente tu situación legal al convertirte en residente o ciudadano legal.