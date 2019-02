Llega con la policía para confesar que mató a su novia hace 5 años

(NOTICIAS YA).- Un joven sorprendió a los agentes de una estación de policía en Indiana luego de ingresar para confesar que él es el asesino de su novia, a quien encontraron muerta en su casa hace casi cinco años.

Connor Scott, de 24 años, admitió haber matado a Kaylyn Whitaker, de 20, cuando entró al Departamento de Policía de Danville durante la noche del domingo.

Kaylyn recibió un disparo en la cabeza y la encontraron muerta en la casa de Scott el 31 de octubre de 2016 en Martinsville, en Illinois.

Agentes entrevistaron a Scott y supuestamente se “obtuvo una confesión grabada sobre el asesinato”, según la Policía de Danville, detalla ABC News.

Sin embargo, no se revelaron detalles de la confesión del joven, quien fue llevado a la cárcel del condado de Hendricks y se espera que sea extraditado a Illinois.

Investigadores de la Policía del Estado de Illinois viajaron a Danville para reunirse con Scott. Además, se emitió una orden de arresto en su contra este lunes por cargos relacionados a un asesinato en primer grado, según la Policía Estatal de Illinois.

La oficina del Fiscal del Estado del Condado de Clark, en Illinois, declinó hacer comentarios sobre el caso, que ha mantenido a la familia de Kaylyn en espera de justicia desde 2014.

De acuerdo con el sitio de noticias mywabashvalley.com, la muerte de la joven estuvo rodeada de circunstancias sospechosas, pero en algún momento las autoridades determinaron que se había suicidado y no detuvieron a nadie.

Pero una autopsia determinó que su muerte fue “indeterminada” y pasaron 10 meses antes de que fuera calificada como homicidio.

Sin embargo, no se presentaron cargos, no se señalaron sospechosos y la justicia no ha llegado para Kaylyn, por lo que su familia no ha podido darle un cierre a su muerte.

Casi cinco años después, la familia de la joven sabe con certeza quien la mató y pronto podrían tener respuestas sobre lo que ocurrió ese día de Halloween.